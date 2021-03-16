شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يقود هجوم الزمالك أمام الترجي بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسيخوض الزمالك مباراة الترجي التونسي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – اسامة فيصل

يدخل فريق الزمالك، مواجهة اليوم امام الترجي التونسي طامحا في تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث التى من شأنها أن تُعيد الأمل فى تأهل الفريق من دور المجموعات لدور الثمانية بدورى الأبطال، و يدير المباراة تحكيميا الكونغولى جان جاك ندالا.

الزمالك يحتل المركز الثالث بمجموعته، برصيد نقطتين فقط خلف الترجي التونسى المتصدر برصيد 7 نقاط ومولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما يقع فريق تونجيث السنغالى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على "باب سويقة" حتى يعيد الأمل في عبور دور المجموعات.

مباراة الترجى التونسى الليلة هي الأولى للفرنسى باتريس كارتيرون ، في ولايته الثانية مع الفريق الأبيض، حيث تولى الديك الفرنسى مهمة القيادة عقب توجيه الشكر للبرتغالى جايمى باتشيكو بعد تحقيق الفوز على سيراميكا في الدورى يوم الخميس الماضى، وأصر باتريس على أن يقود الزمالك فى مواجهة الترجى والتي تعد المباراة المهمة التى ستُعيد الأمل للفارس الأبيض وتكون دفعة قوية لتحقيق الفوز في المواجهات المتبقية لحصد بطاقة التأهل، كما يرغب الخواجة الفرنسي في مصالحة الجماهير البيضاء بعدما ترك الفريق ورحل في ولايته الأولى من أجل تولى قيادة التعاون السعودى.