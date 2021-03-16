شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين يتقدم للإسماعيلى بمرمى طلائع الجيش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق الإسماعيلى في إحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى طلائع الجيش في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد جهاز الرياضة ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلى بقيادة البوسني دراجان يوفيتش كالتالى:

حارس المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : حسين السيد، محمد هاشم، مروان الصحراوي، مصطفى فارس.

خط الوسط : محمد حسن، محمد عادل ، محمد الشامي، أحمد مدبولي

خط الهجوم : شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى كالتالى محمد بسام ، أحمد هاني ، إسلام جمال ، علي الفيل ، عمرو السيسي ، ناصر منسي ، عمرو جمال ، أحمد سمير ، مهند لاشين ، أحمد علاء ، ابراهيما كونيه .

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 3 وتعادل في 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 15 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 20 هدفاً.