شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف في وصلة هزار بعد مباراة فيتا كلوب مع أفشة وياسر إبراهيم.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النجم أيمن أشرف، لاعب النادى الأهلي، في وصلة هزار مع زملائه في الفريق محمد مجدى أفشة وياسر إبراهيم، بعد انتهاء مباراة الأهلى ونادى فيتا كلوب، التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية في دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وشارك أشرف، متابعيه عبر موقع انستجرام، بصورة له لحظة مغادرته للإصابة في المباراة ويحمله بعض أفراد الرعاية الطبية، حيث تلقي كارت أصفر من الحكم بدون أي سبب، وكتب على الصورة "منا بتألم"، في إشاره إلى الكوميك الشهير، وقام بمشاركتها مع أفشة وياسر إبراهيم.



كوميك ايمن اشرف

سجل أهداف الأهلى فى المباراة كلا من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وأجايي ومحمد شريف ومروان محسن.