شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يهزم سيراميكا بثنائية في الوقت القاتل بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق وادى دجلة الفوزعلى نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف بعد غياب طويل عن الانتصارات، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري .

افتتح التسجيل لوادى دجلة كريم الدبيس في الدقيقة 34 قبل أن يتعادل لسيراميكا شادى حسين في الدقيقة 75 ، ثم أحرز هدف التقدم والفوز للغزلان أحمد سعيد في الدقيقة "90 +2" من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتقى دجلة إلى المركز الـ16 برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في لقاءين وتعادل في 6 مباريات بينما خسر 8 لقاءات وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 21 في المركز 11 بترتيب جدول الدوري بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 أخري وخسر 5 مباريات.

وتعرض أحمد ياسر لجرح في رأسه ونزف دما على أرضية ملعب السويس الجديد وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه قبل أن يخرج من المباراة ونزول أحمد محسن بدلا منه.

بدأ سيرامكيا المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - عبد الله محمود - فابريس نجاه،خط الوسط: كوامي بونسو - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شريف دابو.

بينما دخل وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: محمود مرعي واحمد سعيد وريعو وجورجينو،خط الوسط: محمد هلال ومحمد عبد العاطي وإسحاق يعقوبو وكريم الدبيس وبسام وليد، خط الهجوم: صلاح امين.