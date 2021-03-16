شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهاجم الطلائع بـ" فخر الدين بن يوسف و شكرى نجيب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوفيتش تشكيل لاعبيه استعدادا لملاقاة طلائع الجيش بعد قليل بالأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

التشكيل ضم كل من:

حارس مرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع.. حسين السيد، محمد هاشم، مروان الصحراوي، مصطفى فارس.

خط الوسط.. محمد حسن، محمد عادل

أمامهما.. محمد الشامي، أحمد مدبولي

خط الهجوم.. شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف.

على مقاعد البدلاء.. محمد صبحي، كاستيلو، عبدالله جمعة، عماد حمدى، محمود دونجا، زياد طارق، عمر الوحش، نادر رمضان، شيلونجو.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى كالتالى محمد بسام ، أحمد هاني ، إسلام جمال ، علي الفيل ، عمرو السيسي ، ناصر منسي ، عمرو جمال ، أحمد سمير، مهند لاشين، أحمد علاء، إبراهيما كونيه .