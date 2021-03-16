شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم نسر مباراة الأهلى و فيتا كلوب في دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر بعد اختياره نسرا لمباراة اليوم أمام فيتا كلوب في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وجاء اختيار ياسر إبراهيم من قبل جمهور الأهلى وظهور اللاعب بشكل جيد خلال سير اللقاء والمساهمة في تحقيق الفوز وتحقيق الثلاث نقاط هامة في مشوار الفريق الأحمر بالبطولة الافريقية .

حقق فريق الأهلي فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى ، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى فى المباراة محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل ضم: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وأجايي ومحمد شريف ومروان محسن.



