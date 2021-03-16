شكرا لقرائتكم خبر عن "var" يلغى هدفا لدجلة أمام سيراميكا في الدقيقة 81 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى حكم مباراة سيراميكا ووادى دجلة هدفا للغزلان في الدقيقة 81 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري وذلك بعد اللجوء لتقنية الـ"var".

بدأ سيرامكيا المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - عبد الله محمود - فابريس نجاه،خط الوسط: كوامي بونسو - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شريف دابو.

بينما دخل وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: محمود مرعي واحمد سعيد وريعو وجورجينو،خط الوسط: محمد هلال ومحمد عبد العاطي وإسحاق يعقوبو وكريم الدبيس وبسام وليد،خط الهجوم: صلاح امين.