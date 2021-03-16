طبيب الأهلي ينفي إصابة محمد شريف،.. ويكشف حالة أيمن أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى أحمد أبو عبلة طبيب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي تعرض محمد شريف مهاجم الفريق للإصابة أمام فيتا كلوب، بعد أن غادر الملعب بين شوطي اللقاء.

وتعرض شريف للإصابة ليغادر محمولاً من فريق الإسعاف الطبي في الملعب، قبل أن يعود من جديد ليغادر ثانية ويعود، ليقرر في النهاية موسيماني عدم المجازفة به.

وفي تصريحات للإعلام في الكونغو قال طبيب الأهلي:"محمد شريف لا يعاني من أي إصابة، لقد شعر ببعض الإجهاد الخفيف في عضلة السمانة فقرر الجهاز الفني منحه راحة".

وغادر كذلك أيمن أشرف مدافع الفريق في الشوط الثاني بعد سقوط صعب على أرضية الملعب تسبب في آلام بمنطقة الكتف، ليثير الشكوك حول تعرضه لإصابة.

وأنهى أبو عبلة :"أيمن أشرف عانى من إجهاد خفيف كذلك في عضلة السمانة، لكنه لم يتعرض لإصابة أكبر من ذلك".

وفاز الأهلي (3-0) على فيتا كلوب في الكونغو ليقترب من التأهل إلى ربع نهائي المسابقة برفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني في المجموعة بفارق 3 نقاط عن الأول (سيمبا) و3 نقاط عن الثالث فيتا كلوب.