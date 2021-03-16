تقارير: مصطفى محمد يحصل على القميص "10" في جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية تركية، أن إدارة نادي جالاتا سراي قررت منح المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة فاناتك التركية إلى أن إدارة جالاتا سراي إتخذت القرار بعدما أصبح القميص شاغرًا في ظل فسخ التعاقد مع المغربي يونس بلهندة منذ عدة أيام.

وكان بلهندة قد رحل عن صفوف جالاتا سراي بناء على فسخ التعاقد معه لأسباب انضباطية، ليصبح القميص رقم 10 شاغرًا.

ويلعب مصطفى محمد بالقميص رقم 31 خلال الموسم الجاري من الدوري التركي، بعدما انتقل إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة من الزمالك.

وإتخذت إدارة جالاتا سراي قرارها -بحسب ما ذكرته الصحيفة- على أن يتم تفعيله بداية من الموسم المقبل، والذي يعد استكمالًا لفترة استعارة النادي للاعب.

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية تركية كانت قد أكدت في وقت سابق أن إدارة جالاتا سراي قررت تفعيل بند الشراء النهائي لمصطفى محمد قبل نهاية الموسم الجاري.