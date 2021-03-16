النني يختار.. مَن الأفضل في تاريخ إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اختار الدولي المصري محمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي، مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب في تاريخ القارة الإفريقية على الإطلاق، مشيرا إلى أنه أسطورة وما زال يلعب.

وقال النني، في مقابلة مع قناة "آرسنال" على "يوتيوب": "محمد صلاح أسطورة الآن في مصر وما زال يلعب".

وأضاف: "نحن نعلم أن وصف الأسطورة يطلق عادة على اللاعبين بعد نهاية مسيرتهم، لكن عندما تستمر في اللعب وينظر إليك الناس كأسطورة فهذا شيء عظيم، إنه رجل جيد حقا".

وجاء رد النني بعدما تم عرض قائمة مختصرة شملت 8 لاعبين من القارة السمراء لاختيار الأفضل بينهم.

وشملت القائمة كلا من: الكاميروني صامويل إيتو، الجزائري رياض محرز، الإيفواري يايا توريه، المالي فريدريك كانوتيه، السنغالي ساديو ماني، الإيفواري ديدييه دروجبا، السنغالي الحجي ضيوف بجانب محمد صلاح.

وفضَّل النني صلاح على توريه بعدما انحصرت المنافسة في النهاية بينهما، قبل أن يوضح لاعب آرسنال أسباب تفضيله النجم المصري على نظيره الإيفواري.

وقال النني: "يايه توريه، لأنه لاعب خط وسط، أعرف ما يفعله وأعرف مدى اختلافه، لأن أدواره أصعب من المهاجم".

وأكمل: "المهاجمون يحصلون على فرصة للتسجيل طوال الوقت، ولاعبي خط الوسط عليهم القيام بأشياء كثيرة".