رئيس كاف يعلن.. موقفه من مواعيد أمم أفريقيا وتعيين نائب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن كأس الأمم الأفريقية ستقام خلال الفترة المقبلة كل عامين، ولا نية لتغيير مواعيدها في المستقبل القريب.

وأشار موتسيبي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الثلاثاء، إلى أنه قرر الاستعانة بكانيزات إبراهيم من جزر القمر لتكون النائب الخامس له في كاف.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي: "قمت باختيار خمسة نواب لي، هذا يحدث لأول مرة في تاريخ كاف، لدينا رئيس يتحدث الإنجليزية ونواب يتحدثون الفرنسية".

وأكمل: "لم يسبق لنا تعيين نواب من السيدات في السابق، للك أردنا أن نفعل لك وقررنا تعيين كانيزات إبراهيم لتكون نائبة خامسة لي".

وأضاف: "النائب الأول هو أوجستين سينجور، ثم أحمد ولد يحيى، وبعده سليمان وابيري، وسيدو مبومبو نجويا، وستكون كانيزات نائبة بعدهم بالترتيب".

واختتم: "في الفترة الحالية، يجب أن يقام كأس أمم أفريقيا كل عامين، لم نناقش الأمر مع شركائنا نهائيًا".