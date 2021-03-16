سلسلة أرقام تاريخية للأهلي باكتساح فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق الأهلي فوزا عريضا على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب الشهداء في كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحسم حامل اللقب المباراة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر في الدقائق السادسة و19 و78 من عمر اللقاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثاني للمجموعة الأولى التي يتصدرها سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط بعد فوزه على المريخ السوداني صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، بينما تراجع فيتا كلوب للمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويرصد يلا كورة 7 أرقام مميزة للأهلي بعد ثلاثيته في فيتا كلوب:

تحطيم عقدة كونغولية

- حقق الأهلي بفوزه على فيتا كلوب أول انتصار له على فريق كونغولي خارج الديار في مسيرته بالبطولات الإفريقية بعد أربع زيارات سابقة تلقى خلالها ثلاثة هزائم مقابل تعادل.

- دوّن الأهلي أول انتصار للأندية المصرية في الكونغو الديمقراطية، بعد 22 زيارة سابقة للفرق المصرية دون تحقيق أي فوز (16 هزيمة و6 تعادلات).

الانتصار الأكبر خارج مصر

- حقق الأهلي أكبر انتصار له خارج مصر طوال تاريخه في دوري أبطال إفريقيا، معادلا فوزه على فريق ماجي التنزاني بنفس النتيجة (0-3) عام 1999 في ذهاب دور الـ32 للمسابقة بهاتريك حسام حسن في دار السلام عاصمة تنزانيا، وفوزه بالنتيجة نفسها (0-3) على الاتحاد الليبي في الدور الأول لنسخة 1990، وحملت توقيع كل من محمد عبدالجليل، أيمن شوقي وعادل عبدالرحمن.

- فوز الأهلي بالثلاثة خارج الأرض تحقق للمرة السادسة في تاريخ مشاركاته في مختلف المسابقات الإفريقية، بعد تخطيه فيلا في أوغندا بنتيجة (2-3) عام 1988، الاتحاد في ليبيا (0-3) 1990، ماجي في تنزانيا (0-3) 1999، بترو أتلتيكو في أنجولا (1-3)، ومونانا في الجابون (2018).

- باتت تلك المرة الثالثة التي يسجل فيها الأهلي ثلاثة أهداف خارج ملعبه في دور المجموعات لدوري الأبطال، حيث فاز على بترو أتلتيكو 3-1 في أنجولا 2001، و3-2 على شوتينج ستارز في نيجيريا 1999.

** أكبر فوز للأهلي خارج ملعبه في كافة البطولات الإفريقية يعود إلى بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عندما تغلب على هايلاندرز من سوزيلاند في دور الـ16 لنسخة 1986 من البطولة، وحقق الفوز بنتيجة 5-0.

فوز غائب منذ 942 يوما

- حقق الأهلي أول انتصار خارج ملعبه في دور المجموعات منذ 17 أغسطس 2018، حين فاز على الترجي في رادس بهدف نظيف حمل توقيع المغربي وليد أزارو.

- ألحق الأهلي بفيتا كلوب أكبر هزيمة على أرضه في تاريخ مشاركات النادي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

- أحرز الأهلي 3 أهداف في مباراة واحدة خارج ملعبه بدوري الأبطال، وهو نفس العدد الذي سجله في 6 مباريات سابقة خارج مصر في دور المجموعات.