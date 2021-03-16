وادي دجلة يحقق فوزه الثاني بالدوري بانتصار قاتل على سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

خطف وادي دجلة فوزا قاتلاً من سيراميكا كليوباترا، بهدفين لهدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري we المصري.

ويعتبر هذا هو الفوز الثاني لوادي دجلة خلال هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى النقطة 12 في المركز 16، بينما توقف رصيد سيراميكا عند النقطة 21 في المركز 11.

وسجل كريم الدبيس الهدف الأول لصالح وادي دجلة في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، وعادل البديل شادي حسين النتيجة لصالح سيراميكا في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وأحرز أحمد سعيد هدف الفوز لوادي دجلة في الدقيقة 90+2 عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وكان وادي دجلة سجل هدفاً في الدقيقة 81 عن طريق أحمد شريف، ولكن حكم اللقاء قرر إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على لاعب دجلة بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وشهدت المباراة اعتراضات عديدة من لاعبي دجلة بعد إلغاء الهدف الذي أحرزه أحمد شريف، وأدت لإشهار الحكم للبطاقة الصفراء لبعض لاعبي الفريق.