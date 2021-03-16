الدوري المصري.. طلائع الجيش 1 - 1 الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة طلائع الجيش ونظيره الإسماعيلي عند السابعة مساءً ضمن منافسات الدوري.

ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو في المركز 17 ـ قبل الأخير ـ بجدول تريتب الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز 15 برصيد 13 نقطة.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

بداية المباراة بسيطرة نسبية من قبل لاعبي الإسماعيلي على مجريات المباراة.

الدقيقة 17: فخر الدين بن يوسف يُسجل الهدف الأول للإسماعيلي برأسه في مرمى طلائع الجيش.

الدقيقة 21: عمرو جمال يتعادل لطلائع الجيش من ركلة حرة ثابتة سددها من خارج حدود منطقة جزاء الإسماعيلي.

وصلنا للدقيقة 30 بعد دقائق من السيطرة المتبادلة من قبل لاعبي الفريقين.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته: