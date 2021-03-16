5 أيام راحة للاعبي الأهلي بعد مواجهة فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، منح لاعبي فريقه راحة من التدريبات الجماعية لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم الغد، الأربعاء.

وأفاد مراسل يلا كورة، بأن فترة الراحة الطويلة جاءت في ظل توقف مباريات دوري We المصري وتجمع منتخب مصر خلال الأيام المقبلة لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقاي.

وكان الأهلي قد نجح في التفوق على فيتا كلوب اليوم، الثلاثاء، بثلاثة أهداف نظيفة في الكونغو الديمقراطية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري الأبطال.