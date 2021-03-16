"الخليج 365" يكشف تفاصيل إصابات رباعي الأهلي بعد مباراة فيتا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي طبيعة إصابات رباعي الأهلي محمد شريف وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وصلاح محسن.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز أمام فيتا كلوب خارج ملعبه بنتيجة 3-0 في مباراة الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي "من الطبيعي أن يسيطر الإرهاق والتعب الشديد على لاعبي الأهلي عقب المجهود الكبير في مباراة فيتا كلوب".

وتابع "محمد شريف غادر المباراة لكن الفحص المبدئي يشير لإصابة في العضلة الخلفية وتحديداً في منطقة الوتر وسوف يخضع لأشعة عقب العودة للقاهرة لتحديد موقفه النهائي".

وأضاف "ايمن اشرف اشتكى من شعوره ببعض الآلام في الركبة، هو بخير وما شعر به أمر طبيعي بسبب أرضية الملعب ولا يوجد أي مشاكل".

واستمر "ياسر إبراهيم تاثر أيضًا من اللعب على النجيل الصناعي وكان على قدر الثقة بتحمله لنهاية المباراة لكنه سليم تماما ويحتاج للراحة ليوم أو اثنين والعودة للتدريبات بشكل طبيعي".

واختتم "الجهاز الفني فضل عدم الدفع بصلاح محسن بعد شكواه من وجود آلام خفيفة في العضلة الأمامية، لذا رفضنا الدفع به أمام فيتا كلوب خوفًا من زيادة حدة الإصابة".