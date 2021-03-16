عبد الحفيظ: واجهنا فيتا على ملعب "تراب".. وأتمنى نظرة من كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن استيائه من أرضية ملعب الشهداء في الكونغو الذي واجه عليه فريقه فيتا كلوب في الجولة الرابعة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات لقناة الأهلي بعد المباراة :"ملعب فيتا سيئ جداً، لم تتغير أرضيته منذ عام 2005، فضلاً عن أن جودة الأرضية سيئة جداً، واستمرت 16 عاماً بهذا الشكل".

وأضاف عبد الحفيظ :"الملعب يظهر باللون الأخضر، لكنه في النهاية عبارة عن ملعب ترابي، ويُصدر سخونة وحرارة مرتفعة للاعبين، لكننا نحمد الله أن الطقس يوم المباراة كان جيداً على عكس الأيام السابقة".

ووجه عبد الحفيظ الشكر لفريقه قائلاً :"أشكر اللاعبين على فرض شخصيتهم في الملعب، وعلى حالة التركيز الرائعة التي تمتع بها الجميع، واللعب بعزيمة في هذه الأرض الصعبة".

وطالب عبد الحفيظ "كاف" بنظرة على الملاعب قائلاً :"البطولات الكبرى تقام من أجل مشاهدة مستوى فني رائع، لكن يجب أن تقام البطولة الأقوى في إفريقيا على ملاعب جيدة وملائمة لذلك".