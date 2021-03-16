فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة النصر والعين في كأس ملك السعودية “خادم الحرمين الشريفين”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة النصر والعين، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 في ربع نهائي بطولة كأس ملك السعودية “خادم الحرمين الشريفين”، والتي يستضيفها ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

يدخل نادي النصر مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد تحقيقه لفوز مذهل على أهلي جدة في الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) بنتيجة 2/1.

ولم يخسر النصر منذ سقوطه بنتيجة 1/صفر على ملعب نادي القادسية في منافسات الدوري السعودي يوم 18 فبراير 2021، حيث استطاع تحقيق الفوز على الهلال في ديربي الرياض بهدف دون رد ثم تعادل مع أبها والاتفاق 2/2 و1/1 – على الترتيب – قبل أن يهزم أهلي جدة قبل 5 أيام من مباراة اليوم أمام العين.

في المقابل، يحتل نادي العين ذيل جدول ترتيب الدوري السعودي بسبب تعرضه لأربع تعادلات وخسارة في الجولات الخمس الماضية من المسابقة، ولا بديل له عن الفوز أمام النصر في كأس ملك السعودية اليوم على أمل تصحيح مساره هذا الموسم لإرضاء الجمهور الغاضب على وضعية الفريق من بعد صعوده إلى دوري الأضواء والشهرة في الصيف الماضي.

هدف النصر الاول “حمدالله”