سيد عبد الحفيظ يرفض المُبالغة ويصف أداء الأهلي أمام فيتا كلوب بـ “الجيد”

أبدي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سعادته بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، وسيطروا على مجريات اللقاء تمامًا.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء إن الفريق قدم مباراة جيدة في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب، وكان يستحق الفوز، لكن عدم التوفيق حرم الفريق من الحصول على النقاط الثلاث، وهذه هي كرة القدم.

وأضاف أنه شعر بحماس وجدية لاعبي الأهلي قبل المباراة، حيث تعاهدوا على تحقيق الفوز، موجهًا الشكر لكل اللاعبين على المجهود الذي بذلوه خلال اللقاء، واللعب بشكل قوي على أرضية ملعب صعبة.

وطالب مدير الكرة للأهلي بضرورة تحسين جودة الملاعب الإفريقية، في بطولة دوري الأبطال، التي تعتبر المسابقة الأهم على مستوى القارة، مؤكدًا أن الفريق تعامل بشكل جيد مع أرضية الملعب، والأجواء اليوم ساعدت اللاعبين على تقديم أداء جيد، بعكس الأيام السابقة التي شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأوضح عبد الحفيظ أن ملعب الشهداء الذي احتضن اللقاء من النجيل الصناعي وتم إنشاؤه منذ 16 عامًا، ويحتوي على أرضية ترابية، تؤثر على اللاعبين في حالة ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن الفريق لا يزال لديه مواجهتين غاية في الأهمية أمام المريخ السوداني ثم سيمبا التنزاني من أجل الصعود لدور الثمانية، ولا بد من التركيز واللعب بقوة من أجل تحقيق الفوز.

وأكد عبد الحفيظ أن شخصية الأهلي لا تتأثر بغياب أي لاعب، وسيظل الفريق محافظًا على هويته ورغبته في تحقيق الفوز، رغم افتقاد عدد من اللاعبين مثل علي معلول ومحمود وحيد ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر ورامي ربيعة، سواء بسبب الإصابات أو لأسباب أخرى، لكن الفريق يظل محافظًا على شخصيته ورغبته في تحقيق الفوز.

تابع آخر أخبار الأهلي مع الخليج 365 في جميع البطولات “الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر” اضغط هنا