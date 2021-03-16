محمد شريف: شخصية البطل وراء فوز الاهلي اليوم

أبدي محمد شريف مهاجم الفريق الأول بالاهلي سعادته بتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد شريف في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء إن روح الأهلي وشخصية البطل كانت سر الفوز علي فيتا كلوب، خاصة أن الفريق كان في حاجة للفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد حالة عدم التوفيق التي لازمت اللاعبين في لقاء الجولة الماضية أمام فيتا كلوب التي أقيمت في القاهرة، مؤكدًا أن الأهلي كان يستحق الانتصار في تلك المباراة أيضًا.

وأضاف: “الأهلي يلعب دائمًا على الفوز، وجاء إلى الكونغو من أجل حصد النقاط الثلاث، وتعاهد اللاعبون علي ذلك واستعدوا جيدا لهذه المواجهة المصيرية”.

وأوضح شريف أن كل مواجهات الأهلي داخل قارة أفريقيا صعبة، ولكن قدرات اللاعبين الكبيرة وثقتهم في أنفسهم منحت الفريق الفوز اليوم على فيتا كلوب.

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن المدير الفني بيتسو موسيماني أعطى اللاعبين تعليمات واضحة بضرورة اللعب بشكل هجومي، وشرح لهم كافة مواطن القوة والضعف في المنافس خلال المحاضرات الختامية، ونجح الفريق اليوم في استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف في شباك المنافس.

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