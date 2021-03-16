سامي قمصان: الأمطار كانت كلمة السر في فوز الاهلي على فيتا كلوب بهذه النتيجة

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، أن الفوز اليوم الثلاثاء على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة بدوري أبطال أفريقيا لم يكن مفاجئًا له، لأنه اعتاد على الأداء الرائع من لاعبي الأهلي، الذين يثبتون باستمرار أنهم كبار خاصة في المواجهات الصعبة.

وقال قمصان في تصريحات لقناة ناديه اليوم الثلاثاء إن التوفيق لم يحالف الفريق في لقاء القاهرة، ولكنه كان حليفا له في مواجهة اليوم واستطاع أن يفوز بنتيجة كبيرة وعادلة، مشددًا على أن الأهلي كبير دائمًا ويمتلك القدرة على تخطي مثل هذه العقبات.

وأضاف أن هطول الأمطار خفف من حرارة الجو بشكل مناسب وجعل أرضية الملعب أفضل.

واوضح أن بيتسو موسيماني المدير الفني استعد للمباراة بشكل جيد، ونجح الجهاز الفني في تغيير طريقة اللعب أكثر من مرة خلال المباراة، وساعده على ذلك الأداء الرائع للاعبين داخل الملعب.

وأكد أن هناك ثقة كبيرة في قدرات لاعبي الأهلي، لأنهم فازوا بجميع البطولات في الموسم الماضي، مطالبا الجماهير بتقديم الدعم لهم دائما بشكل إيجابي.

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