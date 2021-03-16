شاهد فيديو هدف لابا كودجو العالمي في مباراة العين وبني ياس ببطولة الدوري الاماراتي “الخليج العربي” والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 على ملعب نادي العين “هزاع بن زايد” لحساب الجولة 21.

سجل لاعب المنتخب التوجولي “لابا كودجو” هدف تقدم العين بعد صافرة بداية المباراة بـ 4 دقائق، إثر تصويبة صاروخية من حوالي 23 ياردة تقريبًا سكنت الزاوية اليمنى البعيدة لحارس بني ياس الذي حاول عليها دون جدوى.

وراوغ لابا كودجو 3 لاعبين من بني ياس في حركة واحدة بعد تسلمه للكرة وظهره إلى منطقة الجزاء، وبعد الدوران والركض بالكرة 3 ياردات، أطلق لاعب نادي نهضة بركان المغربي السابق والنجم الأول لمنتخب توجو تصويبة صاروخية بالقدم اليمنى على يمين الحارس، ليضع نادي العين في المقدمة بطريقة ولا أروع.

شاهد فيديو هدف لابا كودجو العالمي في مباراة العين وبني ياس ببطولة الدوري الاماراتي

وكان لابا كودجو قد سجل ثنائية لفريق العين في فوزه العريض بمباراة الكلاسيكو الإماراتي أمام الوحدة في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي يوم 12 مارس الجاري.

وبهذا الهدف رفع لابا كودجو رصيد أهدافه لـ 11 في جدول ترتيب هدافي الدوري الاماراتي للمحترفين بفارق 10 أهداف عن متصدر اللائحة، الاماراتي علي مبخوت، مهاجم نادي الجزيرة متصدر جدول ترتيب الدوري ب47 نقطة.

ويحافظ لابا كودجو على ثبات مستواه في تسجيل الأهداف منذ مباراة خورفكان يوم 30 يناير الماضي، حيث استطاع التسجيل أمام أندية خورفكان والشارقة والفجيرة والظفرة والوحدة وبني ياس، بعدما صام عن تسجيل الأهداف لـ 5 مباريات متتالية في الفترة من 27 نوفمبر 2020 حتى 15 يناير 2021.