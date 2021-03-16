سيميوني: لماذا مباراة تشيلسي فرصة عظيمة أمام لويس سواريز؟

دعا دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد المهاجم لويس سواريز إلى إنهاء صيامه الطويل عن هز الشباك خارج الديار في دوري أبطال أوروبا ليقود فريقه للانتصار على تشيلسي في إياب دور الستة عشر غدًا الأربعاء.

ولم يهز سواريز الشباك في مباراة أوروبية خارج الديار منذ التسجيل مع برشلونة في مواجهة بدور المجموعات أمام روما في 2015 وسيعتمد أتليتيكو عليه لتعديل تأخره 1-صفر ذهابًا في ستامفورد بريدج.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي “سواريز لاعب مهم جدًا للفريق. إنه مهاجم بارز ويملك خبرة كبيرة. سيكون من الرائع أن ينهي هذا الصيام الطويل خارج الديار الذي يتحدث عنه الناس.

“غدًا قد تكون فرصة رائعة له ولنا”.

ويملك أتليتيكو ذكريات رائعة من آخر مباراة خاضها في إنجلترا حين أطاح بحامل لقب دوري الأبطال وقتها ليفربول بالفوز عليها 3-2 بعد وقت إضافي في آنفيلد. وكان أتليتيكو فاز ذهابًا 1-صفر.

وقال سيميوني إن النتيجة المخيبة في مباراة الذهاب أمام تشيلسي التي أقيمت في بودابست بسبب قيود احتواء فيروس كورونا ستفرض عليه اللعب بطموح أكبر في مباراة الإياب.

وأشاد أيضا بنظيره مدرب تشيلسي توماس توخيل وقال إن أفضل فرصة لفريقه للفوز هو ممارسة الضغط الشديد على المنافس بتسجيل هدف مبكر.

واستقبل تشيلسي هدفين فقط في 12 مباراة في كل المسابقات تحت قيادة توخيل بينما كان ساوثامبتون الفريق الوحيد الذي نجح في التقدم عليه في مباراة.

وقال سيميوني “سنواجه منافسًا في أفضل حالاته ولم يخسر تحت قيادة مدربه الجديد ويقدم مباريات قوية جدا على ملعبه. تشيلسي لا يعاني من أي نقاط ضعف”.

وأكد سيميوني أن جواو فيلكس المنضم للنادي في صفقة قياسية سيلعب أساسيًا بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في ثلاث من آخر أربع مباريات.

وأضاف سيميوني عن المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 21 عامًا والذي كلف النادي 126 مليون يورو (149.99 مليون دولار) حين انتقل اليه من بنفيكا في 2019 “إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا. بدأ الموسم بشكل رائع وعزز هجومنا. كل اللاعبين يمرون بفترات سيئة خاصة في بداياتهم”.

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