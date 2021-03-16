بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح في كأس ملك السعودية “خادم الحرمين الشريفين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاتحاد والفتح” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021 في ربع نهائي بطولة كأس ملك السعودية “خادم الحرمين الشريفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الاتحاد والفتح” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي السعودي “حماد العنزي”.

وتقام مواجهة الاتحاد والفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت جرينتش.

يدخل اتحاد جدة هذه المباراة منتشيًا بثلاث انتصارات متتالية في الدوري السعودي للمحترفين أمام أندية القادسية (4/1) والوحدة (2/4) والشباب (1/2)، ليعزز من وضعيته في مقدمة جدول ترتيب المسابقة.

أما الفتح فيدخل مباراة اليوم بآمال البناء على الفوز الثمين الذي انتزعه من ملعب فريق الباطن في الجولة الماضية من الدوري السعودي يوم 10 مارس الجاري، إذ مُني بثلاث خسائر متتالية في المسابقة أمام أندية الاتفاق (3/2) والهلال (5/2) وأبها (1/2).

لكن المهمة لن تكون بتلك السهولة بسبب النتائج السلبية لفريق الفتح أمام اتحاد جدة الذي يعيش منحنى تصاعدي منذ بداية النصف الثاني من الموسم سواء على مستوى النتائج أو الأداء.

كما أن الفتح ليست لديه ذكريات جيدة مع الاتحاد في المباريات الخمس الماضية، حيث تعادل معه في ثلاث مناسبات (1/1 و1/1 و2/2)، وفاز مرة واحدة 2/1 على ملعب الجوهرة المشعة ضمن بطولة كأس الملك مطلع عام 2020، وفي آخر مقابلة للفتح أمام الاتحاد بمنافسات الدوري يوم 4 فبراير 2021 خسر بنتيجة 1/4 على نفس ملعب مباراة اليوم.