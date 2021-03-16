تصفيات مونديال 2022: عودة بيبي وأندريه سيلفا إلى تشكيلة البرتغال

استدعى مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس الثلاثاء المدافع المخضرم بيبي والمهاجم أندريه سيلفا إلى تشكيلته استعدادًا لمبارياته الثلاث أمام أذربيجان وصربيا ولوكسمبورغ ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

وغاب بيبي البالغ 38 عامًا عن صفوف منتخب بلاده منذ أكتوبر الماضي بسبب الاصابات، إلا ان مدافع بورتو ما زال يعتبر ورقة رابحة على الصعيد الدولي، ولعب دورًا بارزًا في تخطي فريقه يوفنتوس الايطالي في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا قبل ايام.

في المقابل، كافأ المدرب سانتوس مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني سيلفا على نجاعته التهديفية وتسجيله 19 هدفًا في 23 مباراة في الـ “بوندسليجا”، كثالث أفضل الهدافين بالتساوي مع النروجي إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) وخلف مهاجم بايرن ميونخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي (32 هدفًا).

وتستهل البرتغال حملتها في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بمواجهة أذربيجان في 24 الشهر الحالي، حيث نقلت المباراة إلى إيطاليا لاسباب صحية، قبل أن يخوض حامل لقب كأس اوروبا رحلة محفوفة بالمخاطر إلى صربيا في 27 منه، على ان يختتم مبارياته بلقاء سهل نسبيا امام منتخب لوكسمبورغ في 30 منه.

وسيقود نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو هجوم منتخب الـ “سيلسياو” في بحثه للإقتراب من الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية بحوزة المهاجم الإيراني علي دائي (109)، علمًا أن الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات سجل حتى الآن 102 هدفين.

كما استدعى المدرب سانتوس مجددًا ظهير أرسنال سيدريك وجناح بنفيكا رافا سيلفا. وسيكون حاضرًا للمرة الأولى بقميص المنتخب الوطني لاعب الوسط المدافع جواو باليينيا والظهير الشاب نونو منديش، علما أن اللاعبين يدافعان عن ألوان فريق سبورتنغ المتصدر الحالي للدوري المحلي.

في ما يلي التشكيلة:

– لحراسة المرمى: روي باتريسيو (ولفرهامبتون الإنجليزي)، أنتوني لوبيش (ليون الفرنسي)، روي سليفا (غرناطة الإسباني)

– للدفاع: جواو كانسيلو و روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، سيدريك سواريش (آرسنال الإنجليزي)، جوزيه فونتي (ليل الفرنسي)، بيبي (بورتو)، نونو منديش (سبورتنغ لشبونة)، دومينجوس دوارتي (غرناطة الاسباني)، رافايل جيريرو (بوروسيا دورتموند الالماني)

– للوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي)، جواو باليينيا (سبورتنغ لشبونة)، روبن نيفيس و جواو موتينيو (ولفرهامبتون الإنجليزي)، ريناتو سانشيس (ليل الفرنسي)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، سيرجيو أوليفييرا (بورتو)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

-للهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، ديوجو جوتا (ليفربول الإنجليزي)، رافا سيلفا (بنفيكا)، أندريه سيلفا (آينتراخت فرانكفورت الألماني)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الاسباني)، بدرو نيت (ولفرهامبتون).