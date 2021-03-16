بث مباشر | شاهد مباراة الوداد وحوريا في دوري أبطال أفريقيا “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع كورة لايف بث مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وحوريا كوناكري، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021، ضمن الجولة الرابعة بدور مجموعات دوري ابطال افريقيا موسم 2021/2020.

ويتواجد الوداد المغربي وحوريا الغيني في المجموعة الثالثة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021/2020، والتي تضم كل من، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وانتصر الوداد في الجولتين الماضيتين على “كايزر تشيفز وحوريا كوناكري” بنتيجة 4/صفر و2/صفر، وقبل ذلك عاد بثلاث نقاط غالية من أنجولا بفوزه في مباراة بيترو أتلتيكو بهدف مقابل لا شيء، ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

فيما تعادل حوريا في مباراة كايزر تشيفز بنتيجة (0-0)، وفاز على بيترو أتلتيكو بهدفٍ دون رد، وخسر مباراة الوداد الأولى في مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء قبل 10 أيام من الآن بهدفين نظيفين.

ما موعد مباراة الوداد وحوريا والقنوات الناقلة؟

ينقل بث مباشر مباراة الوداد وحوريا على قناة بي ان سبورتس 4 وكورة لايف، بصوت المعلق الرياضي المغربي جواد بدة، كما ينقل على قناة beIN Sports كونيكت.

تقام مباراة الوداد وحوريا في العاصمة الغينية كوناكري على ملعب لانسانا كونتي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.