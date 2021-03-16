مدرب بايرن ميونخ يستبعد نفسه ويرشح خليفة يواخيم لوف في تدريب ألمانيا

رشح هانز فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، كريستيان ستريش مدرب فرايبورج، لخلافة لوف في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني.

ونأى فليك بنفسه عن المنصب بعد أن كان مرشحًا لتوليه عقب رحيل لوف بعد كأس أمم أوروبا المقبلة.

وقال فليك اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي “أثق في كريستيان تمامًا، لديه إمكانات هائلة، لديه فكرة عن المنهج الكروي الذي يرغب في إتباعه، لذلك أثق فيه تمامًا”.

ويتولى ستريش 55/ عامًا/ تدريب فرايبورج منذ 2011 وثبت أقدام الفريق في البوندسليجا وكان الاستثناء الوحيد هو الهبوط في موسم 2015.

وتحدث كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ أمس الYثنين للمرة الأولى في هذا الصدد عقب مباحثات جمعته بفريتز كيلر رئيس اتحاد الكرة الألماني، واستبعد تمامWا إمكانية التخلي عن المدرب الفائز بألقاب الدوري الألماني والكأس وكأس السوبر الألماني وكأس السوبر الأوروبي بجانب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وقال رومينيجه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “سنكون مجانين إذا تركنا مدربنا يرحل في وقت مبكر”.

ولم يرغب فليك المساعد السابق للوف، في التطرق إلى النقاش حول مستقبله ، مكتفيا بالقول “لقد قلت كل شيء في هذا الموضوع ” وذلك على هامش استعداد بايرن ميونخ لملاقاة لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وأوضح فليك “قلت كل ما علي قوله، لهذا لن أتحدث مجددًا في هذا الموضوع”.

وقال فليك في وقت سابق إنه يرغب في التركيز على مشواره مع بايرن، لكنه لم يستبعد بشكل صريح إمكانية خلافة لوف.

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