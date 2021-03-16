صفقات ليفربول | كلوب يضع صلاح وماني في خانة الخطر بسبب هالاند!

أفادت تقارير صحفية بريطانية، عن نية المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب لبيع أحد نجوم الفريق من أجل التعاقد مع نجم وهداف بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند في الميركاتو الصيفي القادم.

ويقدم هالاند (20 عامًا) مستويات مذهلة مع بوروسيا دورتموند منذ انضمامه في يناير 2020، وبات عل إثرها هدفًا لأندية ريال مدريد، وبرشلونة الإسبانيين، والثلاثي الإنجليزي مان سيتي، مانشستر يونايتد، وتشيلسي، بالإضافة لـ يوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني.

ووفقًا لصحيفة “الميرور” البريطانية، فإن كلوب يفكر في بيع واحد على الأقل من بين الثلاثي: المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني، أو البرازيلي روبرتو فيرمينو لتمويل صفقة النجم النرويجي في الميركاتو الصيفي.

ويتضمن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند، شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو فقط، ولكن بداية من صيف 2022.

جدير بالذكر أن إيرلينج هالاند انضم إلى بوروسيا دورتموند في يناير 2020، من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي نظير 20 مليون يورو، ولعب النجم النرويجي 48 مباراة بمختلف المسابقات بقميص أسود الفيستيفاليا؛ أحرز خلالها 47 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

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