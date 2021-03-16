رئيس الكاف الجديد: سنواصل إقامة كأس الأمم الافريقية كل عامين

قال باتريس موتسيبي الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الثلاثاء إن الاتحاد سيواصل إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين رغم دعوات من الفيفا باقامتها كل أربع سنوات.

وانتقد مدربو أندية أوروبية الكاف في السابق بسبب إقامة البطولة كل عامين إضافة إلى توقيتها في منتصف الموسم ورفضوا السماح للاعبيهم الأفارقة بالمشاركة في البطولة بهذه الصيغة.

وفي العام الماضي قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن إقامة كأس الأمم كل عامين لم يحقق أي استفادة تجارية أو على مستوى البنية التحتية ويجب إقامتها كل أربع سنوات مثل باقي المسابقات القارية.

لكن موتسيبي قال إن الكاف لا يستطيع تغيير البطولة بشكلها الراهن لأنه في أمس الحاجة إلى إيرادات.

وقال في مؤتمر صحفي في جوهانسبرج بعد عودته إلى بلده جنوب أفريقيا عقب انتخابه رئيسًا للكاف في اجتماع في المغرب يوم الجمعة “اختلفت الآراء بشأن هذه المسألة لكني أثق في موقفنا حاليًا. يجب أن تكون كل عامين”.

وفي السابق كان الكاف يحصل على 80 في المئة من دخله من إيرادات كأس الأمم وقال موتسيبي إن البحث عن شركاء تجاريين وجهات راعية جديدة للبطولة وباقي مسابقات الاتحاد الأفريقي يأتي على رأس أولوياته.

وقال قطب صناعة التعدين إنه سيستغل علاقاته التجارية لاقناع الشركات التي كانت “تجني أموالًا جيدة في أفريقيا” بالإستثمار في كرة القدم بالقارة.