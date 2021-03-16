ساني: التطور مع بايرن ميونخ يُسعدني

أكد ليروي ساني جناح فريق بايرن ميونخ الألماني، أنه بدأ يظهر في أفضل مستوياته مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي دخلت فيه المسابقة مراحلها الحاسمة.

وقال ساني / 25 عامًا/ : “أشعر بالتحسن وكان لدي وقت للتعرف على الفريق والطريقة التي نلعب بها”.

وأضاف: “نحن نتعايش بشكل جيد للغاية أيضًا خارج الملعب، الجميع مستعد للعمل الجاد، والذي يعود علينا بالنفع”.

وكان ساني قد إنضم إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي واستغرق بعض الوقت من أجل التأقلم، خاصة وأنه جاء من مانشستر سيتي الإنجليزي حيث عانى هناك من تمزق في الرباط الصليبي منذ أغسطس الماضي.

ويستضيف بايرن ميونخ غدًا الأربعاء فريق لاتسيو الإيطالي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال اوروبا، حيث يبدو أن الفريق في طريقه لبلوغ دور الثمانية بعد تفوقه ذهابًا 4 / 1 في العاصمة الإيطالية روما.

وفي حال تأهل بايرن إلى دور الثمانية، سيحطم رقمًا قياسيًا في الوصول إلى هذا الدور19 مرة، متجاوزًا الرقم الذي يتقاسمه مع برشلونة الإسباني وهو 18 مرة بعدما خرج برشلونة من منافسات الموسم الجاري.

وأكد ساني أن فريقه سيواصل العمل الجاد رغم ميزة التقدم في مباراة الذهاب.

وقال : “إنها مباراة في دوري أبطال أوروبا، الكل يعلم أي شيء ممكن حدوثه”.

وأضاف ساني: “لاتسيو فريق قوي ولديه لاعبين جيدين، ونحن متحفزون ونريد أن نكمل ما قمنا به في مباراة الذهاب”.

وسجل ساني في مباراة الذهاب أمام لاتسيو، والتي أقيمت أوائل الشهر الجاري، كما قدم العديد من التمريرات الحاسمة لزملائه في الدوري الألماني (بونسدليجا)، ليؤكد أنها اقترب من العودة لمستواه المعهود.

وأوضح ساني : “بالنسبة لي كان الامر صعبا في البداية، لأنني كنت بعيد عن جاهزية المباريات”.

ويسعى هانز فليك المدير الفني للفريق إلى زيادة رصيده من الانتصارات، حيث حقق الفوز في آخر أربع مباريات، وتنتظره مواجهة قوية في الدوري أمام لايبزج يوم الثالث من أبريل المقبل.

وقال فليك : “نحن نريد الفوز بتلك المباراة أيضًا، نحن نحظى بمسيرة جيدة ونريد المواصلة”.

وأضاف:” نريد الفوز في كل المباريات خاصة التي تكون في ملعبنا، نريد الفوز لزيادة ثقتنا بأنفسنا”.

وتدرب مانويل نوير حارس مرمى الفريق وقائده بمفرده يوم الجمعة الماضي، وذلك بسبب إصابته بنزلة برد، في الوقت الذي لم يتدرب كينجسلي كومان مع الفريق بسبب مشاكل عضلية، حسب تصريحات فليك.

وأوضح فليك : “نحتاج إلى أن ننتظر ونرى لكننا نأمل في أن كلاهما يمكنه المشاركة غدًا”.

وربما تعني إراحة نوير، الظهور الثالث للحارس البديل أليكساندر نوبل، الذي شارك في مباراتين فقط طوال الموسم الحالي، حيث شارك في مباراة ببطولة الكأس ومباراة أخرى في دور المجموعات بدوري الأبطال.

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