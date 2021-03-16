الاتحاد الآسيوي يوقع اتفاقية حقوق بث مع شبكة “تي.في ستارت” في روسيا ورابطة الدول المستقلة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن شبكة “تي.في ستارت” ستكون شريكه الإعلامي الجديد في روسيا وأقاليم رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك أوكرانيا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا وبيلاروسيا ومولدوفا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، لبث بطولات الاتحاد الآسيوي الكبرى خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2024.

وتشمل الشراكة الإعلامية بطولات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بداية من موسم 2021.

وانطلقت شبكة “تي.في ستارت” العام الماضي كقناة رياضية تبث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بالتوازي مع أعمال الإنتاج الحالية الخاصة بها، وتضيف الآن بطولات الاتحاد الآسيوي إلى جدولها سريع التطور من البطولات الرياضية الكبيرة بما في ذلك الدوري النمساوي لكرة القدم والدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم ودوريات كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة في ألمانيا، بالإضافة إلى العديد من فعاليات الرياضات الشتوية.

ويتمتع أكثر من 60 % من جميع مستهلكي التليفزيون المدفوع في روسيا بإمكانية الوصول إلى شبكة “تي.في ستارت”، وسيستمتعون قريبًا بمنافسات أفضل بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من منازلهم، حسب ما ذكره الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي :”نحن سعداء بهذه الشراكة الجديدة في روسيا وأقاليم رابطة الدول المستقلة حيث تستمر كرة القدم في النمو بشكل كبير.”

وأضاف :”إن تقدير شبكة تي.في ستارت الإعلامية يجسد الجاذبية المتزايدة والقيمة المقترحة لبطولات الاتحاد الآسيوي، ويؤكد بشكل أكبر طموحاتنا من خلال رؤية ورسالة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتنظيم مسابقات عالمية لفرقنا ولاعبينا والمشجعين المتحمسين.”

وقال أنطون شيروكوف المدير الإداري في شبكة تي.في ستارت :”نحن فخورون بتقديم مجموعة متنوعة من البطولات الآسيوية إلى جمهورنا، بما في ذلك الدوري الكوري، وكرة السلة الصينية، ومسابقات الاتحاد الآسيوي الآن. لقد وجدنا أن الرياضة الآسيوية تلقى استحسان جمهورنا في روسيا. نحن واثقون من شراكتنا مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونتطلع إلى زيادة شعبية منافسات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في روسيا وفي أقاليم رابطة الدول المستقلة، نحن متحمسون لتقديم أفضل بطولات المنتخبات الوطنية والأندية في آسيا لجماهيرنا.”

وقال باتريك مورفي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تسويق كرة القدم الآسيوية “إف.إم.إيه” :”نحن بالتأكيد متحمسون للترحيب بشبكة تي.في ستارت كشريك إعلامي مهم لنا في روسيا وأقاليم رابطة الدول المستقلة. هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها بث بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في روسيا، ونحن على ثقة من أن التغطية الواسعة الإضافية عبر أقاليم رابطة الدول المستقلة ستساعد في تعزيز حضور وشغف أفضل المنتخبات والأندية في آسيا.”