هازارد يعمق صدمات ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم ريال مدريد، إيدين هازارد سيضطر اللجوء لحل آخر، من أجل التخلص من كابوس الإصابات الذي لم يتركه منذ انضمامه للنادي الملكي.

وغاب هازارد (30 عامًا) عن ريال مدريد لفترة، قبل العودة أمام إلتشي، السبت الماضي، في الجولة 27 من الدوري الاسباني؛ حيث شارك لمدة 15 دقيقة فقط، لكنه شعر بآلام في الكاحل، ليتأكد غيابه عن مواجهة أتالانتا الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الإصابة العاشرة التي يتعرض لها هازارد منذ انضمامه إلى ريال مدريد في صيف 2019.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن النجم البلجيكي قد يضطر لإجراء عملية جراحية خلال الأسابيع القليلة القادمة، لعلاج المشاكل التي عانى منها على مدار أكثر من عام في كاحله الأيسر.

وأضافت الصحيفة المقربة من نادي ريال مدريد، أن المحيطين باللاعب مصممون على خضوعه لجراحة، أملًا في الخلاص من هذه الإصابة، واستعادة نجم تشيلسي السابق لمستواه المعهود الذي لم يصل إليه ولا حتى نصفه منذ انضمامه للوس بلانكوس في صيف 2019.

كما أفادت الصحيفة الإسبانية، إلى أن أسهم خضوع هازارد لجراحة جديدة باتت مرتفعة للغاية الآن، خاصة وأنه لم يلعب براحة مُطلقًا منذ خضوعه للجراحة الأولى، حيث لازمته آلام الكاحل بل وتفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت الماركا، أنه في حال خضوع هازارد لجراحة جديدة خلال الفترة المقبلة، سيغيب عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم، فيما سيكون تواجده مع منتخب بلجيكا في بطولة أمم أوروبا (يورو) بالصيف القادم محل شك.

جدير بالذكر أن ايدين هازارد خاض 36 مباراة فقط بقميص اللوس بلانكوس منذ قدومه للميرنجي، اكتفى خلالها بتسجيل 4 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة، وهو ما لا يتماشى مع القيمة الضخمة التي دفعها النادي الملكي لضمه من تشيلسي، والتي بلغت 115 مليون يورو.

حيث لم يستطع نجم ليل الفرنسي السابق سد جزء من الفراغ الذي خلفه رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

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