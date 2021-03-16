فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاهلي وفيتا كلوب فى دوري ابطال افريقيا

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الاهلي وفيتا كلوب، في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021 بدور مجموعات دوري ابطال افريقيا، ضمن الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى، والتي استضافها ملعب الشهداء في الكونجو الديمقراطية (كينشاسا).

استعاد الأهلي المصري مذاق الانتصارات في دوري أبطال أفريقيا وتغلب على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى التي شهدت اليوم أيضا فوز سيمبا التنزاني على المريخ السوداني 3 / صفر.

وحسم الأهلي، حامل اللقب، المباراة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر في الدقائق السادسة و19 و78.

انتهي الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدفين دون مقابل، افتتح محمد شريف اهداف المباراة بعد 7 دقائق من صافرة بداية المباراة بتسديدة جميلة بالقدم اليسرى عبرت من فوق حارس مرمى فيتا كلوب “أوموسولا” الذي كان قد قدم مباراة مذهلة في القاهرة قبل 10 أيام.

وفى الدقيقة 19 أضاف “محمد مجدي أفشه الهدف الثاني للاهلي بعد مراوغة مُذهلة لمدافع فيتا كلوب على الرواق الأيمن، ليقتحم بفضلها منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة صاروخية على أقصى يمين الحارس أوموسولا الذي ارتمى عليها دون جدوى، حيث ارتطمت الكرة في القائم الأيمن ثم الأيسر (بلياردو) لتعانق بعدها الشباك بشكل جميل.

وفى الشوط الثاني عزز “طاهر محمد” تقدم الاهلي بالهدف الثالث فى الدقيقة 78 بعد هجمة مضادة نموذجية قادها المهاجم الكونجولي الزامبي البديل “والتر بواليا” في عمق دفاع فيتا كلوب قبل أن يهدي طاهر محمد طاهر عرضية أرضية تابعها الأخير بتسديدة بباطن القدم في المرمى.

وكان الأهلي قد استهل مشوار الدفاع عن اللقب الأفريقي بالفوز على المريخ السوداني 3 / صفر ثم خسر أمام سيمبا التنزاني صفر / 1 وتعادل مع فيتا كلوب 2 / 2 في القاهرة قبل أن يستعيد اليوم مذاق الانتصارت بالفوز على فيتا كلوب في عقر داره.

ورفع الأهلي رصيده بذلك إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف سيمبا المتصدر بينما تجمد رصيد فيتا كلوب عند أربع نقاط في المركز الثالث ورصيد المريخ عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

واقيمت المباراة في أجواء مناخية سيئة وظروف صعبة بالنسبة للنادي الأهلي، فقد هطلت الأمطار بغزارة في الساعات الأولى من صباح اليوم ليتأثر ملعب الشهداء، كما صمم الاتحاد الكونجولي لكرة القدم على حضور عدد كبير من الجمهور، ووافق الاتحاد الأفريقي “كاف” على طلب فيتا كلوب بما أن الحكومة المحلية تسمح بحضور الجمهور.

إليكم اهداف المباراة

هدف الاهلي الاول “محمد شريف”

هدف الاهلي الثاني “أفشه”

هدف الاهلي الثالث “طاهر محمد” 3-0