ريال مدريد يحقق في تقرير خاطيء عن “رودريجو جوس”

أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني ليوم الثلاثاء أنه فتح تحقيقًا بعدما نشر حساب النادي على تويتر تقريرًا طبيًا خاطئًا عن إصابة لاعبه البرازيلي رودريجو.

وكان الخبر بمثابة إعادة لبيان النادي السابق عن تفاصيل إصابة اللاعب في الفخذ خلال ديسمبر، لكن بتاريخ اليوم الثلاثاء.

وأكد متحدث باسم ريال مدريد أن رودريجو غير مصاب وأنه سيكون جاهزًا لمواجهة أتلانتا في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم، كما أكد أن النادي يحقق فيما حدث.

وذكرت صحيفة ماركا أن موقع ريال مدريد وحساب تويتر تعرضا للقرصنة، وأكدت أن اللاعب لم يكن يعرف شيئا عن التقرير عندما أبلغه والده بالأمر حيث كان نائمًا وقت نشر البيان الخاطئ.

وعاد رودريجو مؤخرا من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لحوالي شهرين ونصف الشهر. وشارك اللاعب البالغ عمره 20 عامًا كبديل خلال مباراة انتهت بالفوز 2-1 على إلتشي في الدوري الإسباني يوم السبت.

وفاز ريال مدريد 1-صفر على أتلانتا ذهابًا لكنه سيبقى دون إيدين هازارد الذي تعرض لانتكاسة وأصيب مجددًا يوم الإثنين.

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