شاهد فيديو هدف طاهر محمد طاهر في مباراة الاهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

شاهد فيديو هدف طاهر محمد طاهر في مباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء 16-3-2021 على ملعب الشهداء في الكونجو الديمقراطية.

جاء هدف طاهر محمد طاهر عند الدقيقة 78 بعد هجمة مضادة نموذجية قادها المهاجم الكونجولي الزامبي البديل “والتر بواليا” في عمق دفاع فيتا كلوب قبل أن يهدي طاهر محمد طاهر عرضية أرضية تابعها الأخير بتسديدة بباطن القدم في المرمى.

وكان طاهر محمد طاهر قد شارك مع انطلاقة الشوط الثاني من المباراة بدلاً من محمد شريف – صاحب الهدف الأول في المباراة – بسبب تعرض شريف لإلتواء نهاية الشوط الأول.

طاهر محمد طاهر، القادم من المقاولون العرب في الميركاتو الصيفي 2020، كاد يغيب عن مباراة اليوم بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة، لكن الأطباء سمحوا بمشاركته في التدريبات يوم أمس الاثنين.

وسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثاني عند الدقيقة 19 في هذه المباراة بعد تسجيل محمد شريف للهدف الأول في الدقيقة 7 (اضغط هنا لمشاهدة هدف شريف في فيتا).

ولم يسجل طاهر محمد طاهر أي هدف مع الاهلي منذ يوم 21 يناير 2021، عندما أحرز أحد أهداف فوز الفريق 2/3 على المقاولون العرب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونقل بث مباشر الاهلي وفيتا كلوب على قناة بي ان سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب“، كما نقل على قناة بين سبورتس كونيكت، وبعض القنوات الأفريقية.

شاهد فيديو هدف طاهر محمد طاهر في مباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

واستضاف ملعب الشهداء في الكونجو الديمقراطية (كينشاسا) مباراة الاهلي وفيتا كلوب، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

يتواجد الاهلي المصري، وفيتا كلوب الكونغولي في المجموعة الأولى، والتي تضم كل من، المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، والأخير يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

وتعرض الاهلي للتعادل في مباراة الجولة الثالثة أمام فيتا كلوب بنتيجة 2/2، علمًا بأنه كان عائدًا من خسارة مفاجئة في الجولة الثانية أمام “سيمبا” بهدفٍ نظيف، ما أدى إلى سقوطه من صدارة المجموعة بعد الجولة الأولى التي شهدت اكتساحه للمريخ السوداني بثلاثية نظيفة في القاهرة.

وشهدت قائمة الاهلي لمباراة اليوم أمام فيتا كلوب عودة “محمد هاني وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر” بعدما حامت شكوك حول إمكانية مشاركتهم في هذا اللقاء الصعب.