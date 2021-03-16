تعرف على نتيجة مباراة المريخ وسيمبا، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا موسم 2021/2020، والتي استضافها الملعب الوطني في مدينة دار السلام بتنزانيا بحضور جمهور.
عزز فريق سيمبا التنزاني موقعه في صدارة المجموعة الاولي بفوز كبير حقق على ضيفه المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة.
وحسم سيمبا مباراته اليوم أمام المريخ بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لويس ميكيسوني ومحمد حوسيني وكريس موجالو في الدقائق 18 و39 و50 .
وبات في رصيد سيمبا 10 نقاط فى صدارة المجموعة، والتي تضم كل من الأهلي ثانيا بـ 7 نقاط، وفيتا كلوب ثالثا بـ 4، وأخيرا المريخ بنقطة وحيدة.
وتعرض المريخ لخسارة فادحة في الجولة قبل الماضية أمام “فيتا كلوب” بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وخسر في الجولة الأولى ايضًا أمام الاهلي بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل من دون أهداف أمام سيمبا على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم قبل 10 أيام من الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة المريخ وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.