بايرن ميونخ يُجهز بديل مانويل نوير في مباراة لاتسيو

يدرس فريق بايرن ميونخ، إراحة حارس مرماه وقائده مانويل نوير من المشاركة أمام لاتسيو الإيطالي، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء، وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز مريح للفريق الألماني 4 / 1، مما يقلل من صعوبة مواجهة الإياب.

وظهر نوير / 34 عامًا/ في لقطات بث مباشر من تدريبات بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، لكنه لم يكن متواجدًا في المران الرئيسي للفريق.

وربما تعني إراحة نوير، الظهور الثالث للحارس البديل أليكساندر نوبل، الذي شارك في مباراتين فقط طوال الموسم الحالي، حيث شارك في مباراة ببطولة الكأس ومباراة أخرى في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقد تشهد مواجهة لاتسيو أيضًا غياب واحد من العناصر الأساسية بالفريق وهو الفرنسي كينجسلي كومان، والذي شوهد وهو يؤدي بعض تمارين العدو مع البرازيلي دوجلاس كوستا الغائب منذ فترة طويلة.

وفي حال تأهل بايرن إلى دور الثمانية، سيحطم رقمًا قياسيًا في الوصول إلى هذا الدور ب19 مرة، متجاوزًا الرقم الذي يتقاسمه مع برشلونة الإسباني وهو 18 مرة بعدما خرج برشلونة من منافسات الموسم الجاري.

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