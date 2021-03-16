باريس سان جيرمان يفتقد خدمات نيمار وسارابيا أمام ليل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء أن نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يتعافى من إصابة في العضلة المقرّبة، سيغيب عن مواجهة ضيفه ليل الأربعاء في ثمن نهائي كأس فرنسا، على غرار زميله الإسباني بابلو سارابيا.

وقال النادي في بيان إن المهاجم البرازيلي “استأنف تدريباته مع المجموعة ويواصل عمله الفردي”.

وأصيب نيمار في 10 فبراير الماضي خلال المباراة ضد كاين (1-صفر) في مسابقة كأس فرنسا، وكان متوقعًا أن يعود مطلع الشهر الجاري بحسب تشخيص أولي.

وتبقى الشكوك حيال مشاركته في المباراة المهمة أمام ليون في المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي، إذ أنها تعتبر حاسمة في السباق إلى اللقب.

وسيضطر المدرب الأرجنتيني لسان جرمان ماوريسيو بوكيتينو إلى الاستغناء عن سارابيا في مواجهة ليل أيضاً، جراء إجهاد في فخذه الأيمن، كما سيغيب الجناح الإسباني الذي سجل هدفين في مارس الحالي عن مواجهة ليون.

ويكمل المدافع الإسباني خوان برنات لائحة الغائبين أيضًا، بسبب إصابة في ركبته.

أما في ما يتعلق بالعائدين، فسيكون الإيطاليان مويز كين (كوفيد-19) وأليساندرو فلورنزي (العضلة المقرّبة) ولاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا (عضلة باطن الركبة)، جاهزين للعب.

ويأمل نادي العاصمة الباريسية سان جيرمان حامل اللقب بالعودة إلى سكة الانتصارات أمام ليل متصدر الدوري، بعد خسارته المفاجئة أمام نانت (1-2) في الدوري الأحد.

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