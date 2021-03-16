فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة المريخ وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة المريخ وسيمبا، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا موسم 2021/2020، والتي استضافها الملعب الوطني في مدينة دار السلام بتنزانيا بحضور جمهور.

عزز فريق سيمبا التنزاني موقعه في صدارة المجموعة الاولي بفوز كبير حقق على ضيفه المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة.

وحسم سيمبا مباراته اليوم أمام المريخ بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لويس ميكيسوني ومحمد حوسيني وكريس موجالو في الدقائق 18 و39 و50 .

وبات في رصيد سيمبا 10 نقاط فى صدارة المجموعة، والتي تضم كل من الأهلي ثانيا بـ 7 نقاط، وفيتا كلوب ثالثا بـ 4، وأخيرا المريخ بنقطة وحيدة.

وتعرض المريخ لخسارة فادحة في الجولة قبل الماضية أمام “فيتا كلوب” بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وخسر في الجولة الأولى ايضًا أمام الاهلي بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل من دون أهداف أمام سيمبا على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم قبل 10 أيام من الآن.