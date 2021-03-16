مهاجم ميلان “ريبيتش” يتعرض للايقاف مباراتين

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن إيقاف الكرواتي أنتي ريبيتش مهاجم فريق ميلان لمباراتين، وذلك بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في المباراة التي خسرها فريقه أمام نابولي ضمن منافسات المرحلة 27 من المسابقة.

وذكرت الرابطة أن الدولي الكرواتي وجه إهانة غير مقبولة للحكم، وذلك خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة التي خسرها فريقه صفر / 1 أمام نابولي يوم الأحد الماضي، والتي تسببت في إبعاد ميلان عن الصدارة بفارق تسع نقاط خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان.

وقررت الرابطة تغريم جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان مبلغ عشرة آلاف يورو (900ر11 دولار)، وذلك بعد أن وجه إهانات للمتواجدين على مقاعد بدلاء نابولي في ملعب “جوسيبي مياتزا”.

وسيغيب ريبيتش عن مواجهة فيورنتينا يوم الأحد المقبل، كما يغيب عن مباراة سامبدوريا، في الوقت الذي يستعد فيه النجم السويدي المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش للعودة من الإصابة.

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