حالات كورونا اليوم | إصابة امبروزيو مدافع الانتر بكورونا

أصيب مدافع إنتر ميلان الدولي دانيلو دي أمبروزيو بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن فريقه متصدر الدوري الإيطالي الثلاثاء في بيان.

ويخضع اللاعب البالغ 32 عامًا لعزل صحي، بعد تبيّن اصابته بالفيروس خلال جولة الاختبارات الأخيرة الإثنين.

واضاف الفريق الأزرق والأسود “سيتبع الفريق الآن الاجراءات الضرورية بحسب البروتوكول الصحي”.

ولم يلعب دامبروزيو المباراة الاخيرة لمتصدر “سيري أ” ضد تورينو لعدم شعوره بالراحة، فيما ابتعد إنتر 9 نقاط عن اقرب منافسيه ميلان بفوزه في المباراة 2-1.

ويلتقي فريق المدرب أنطونيو كونتي في مباراته التالية مع ساسولو، في عملية بحثه عن لقبه الأول في الدوري منذ عام 2010، عندما أحرز ثلاثية تاريخية مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

تابع آخر أخبار إنتر ميلان مع الخليج 365 في جميع البطولات “الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا” اضغط هنا