شاهد فيديو هدف محمد مجدي أفشة في مباراة الاهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

شاهد فيديو هدف محمد مجدي أفشة في مباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء 16-3-2021 على ملعب الشهداء في الكونجو الديمقراطية.

جاء هدف محمد مجدي أفشة عند الدقيقة 19 بعد مراوغة مُذهلة لمدافع فيتا كلوب على الرواق الأيمن، ليقتحم بفضلها منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة صاروخية على أقصى يمين الحارس أوموسولا الذي ارتمى عليها دون جدوى، حيث ارتطمت الكرة في القائم الأيمن ثم الأيسر (بلياردو) لتعانق بعدها الشباك بشكل جميل.

وكان هدف محمد مجدي قفشة هو الهدف الثاني في المباراة بعد تسجيل محمد شريف للهدف الأول في الدقيقة 7 (اضغط هنا لمشاهدة هدف شريف في فيتا)

ويواصل محمد مجدي قفشة تألقه الملحوظ مع الاهلي في مباريات دوري أبطال أفريقيا، فقد صنع خلال مباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا أمام فيتا كلوب والتي انتهت بالتعادل 2/2، وها هو يسجل هدف يُدرس في كتب كرة القدم في كيفية المراوغة والتسديد من وضع الحركة.

ولم يسجل محمد مجدي قفشة أي هدف مع الأهلي في المباريات الأربع الماضية أمام سيمبا والجيش وفيتا كلوب والإسماعيلي، منذ تسجيله لهدف في الدقيقة 76 أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن قفشة كان أول هدف كذلك بعد صيام دام 4 مباريات منذ هدفه أمام المقاولون العرب في الدوري المصري يوم 21 يناير الماضي.

ونقل بث مباشر الاهلي وفيتا كلوب على قناة بي ان سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب“، كما نقل على قناة بين سبورتس كونيكت، وبعض القنوات الأفريقية.

شاهد فيديو هدف محمد مجدي أفشة في مباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

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هدف: أفشة يعوّض الفرصة التي أهدرها بهدف للذكرى يعزز به تقدم الأهلي 2-0 👏#الاهلي #دوري_أبطال_أفريقيا — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2021

هدف افشة العالمي 😍🌹 pic.twitter.com/y6jRTNoIGG — mohamed tawfik 💞 (@TAWFIK_f16) March 16, 2021

واستضاف ملعب الشهداء في الكونجو الديمقراطية (كينشاسا) مباراة الاهلي وفيتا كلوب، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

يتواجد الاهلي المصري، وفيتا كلوب الكونغولي في المجموعة الأولى، والتي تضم كل من، المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، والأخير يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

وتعرض الاهلي للتعادل في مباراة الجولة الثالثة أمام فيتا كلوب بنتيجة 2/2، علمًا بأنه كان عائدًا من خسارة مفاجئة في الجولة الثانية أمام “سيمبا” بهدفٍ نظيف، ما أدى إلى سقوطه من صدارة المجموعة بعد الجولة الأولى التي شهدت اكتساحه للمريخ السوداني بثلاثية نظيفة في القاهرة.

وشهدت قائمة الاهلي لمباراة اليوم أمام فيتا كلوب عودة “محمد هاني وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر” بعدما حامت شكوك حول إمكانية مشاركتهم في هذا اللقاء الصعب.