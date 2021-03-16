شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نارية من أحمد بلال إلى «أفشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد مجدي أفشة، كان أحد أبرز لاعبي الأهلي، في مباراة فيتا كلوب الكونغولي.

وقال أحمد بلال، خلال برنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تٌقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«محمد مجدي أفشة، ظهر بمستوى جيد أمام فيتا كلوب، ونجح في إحراز هدف رائع»، مضيفًا :«مشكلة قفشة، عدم ثابت مستواه الفني».

وأضاف :«أفشة، لازم يركز أن يكون مستواه ثابث طوال اللقاء، مينفعش تلعب على سطر وتسيب سطرين ثلاثة»، مضيفأ :«هناك مباريات كبيرة لا تتحمل أن تريح فيها»، مضيفًا :«أفشة، مستواه جيد جدًا، ولكن يجب أن يوظف إمكانياته طوال اللقاء».

وفاز الأهلي على فيتا كلوب، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر الثلاثاء، على ملعب الشهداء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال افريقيا.

يُذكر أن سيمبا التنزاني يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وفيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط والمريخ السوداني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.