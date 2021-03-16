شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: شخصية الأهلي ظهرت في الفوز على فيتا..وأرضية ‏الملعب أرهقتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن شخصية الفريق ظهرت في الكونغو خلال مواجهة فيتا، رغم الغيابات العديدة التي ضربت الصفوف.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في ملعب الأخير، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية:" أرضية الملعب سيئة للغاية وأرهقت اللاعبين كثيراً، أعلم أنها لم تتغير منذ 16 عاماً".

وواصل:" وضعنا أنفسنا في موقف صعب بالمجموعة ولكن بدأنا تصحيح الوضع بالفوز في مباراة فيتا اليوم".

وأكمل تصريحاته:ط هي مباراة ومرت من مرحلة المجموعات ليست نهائي ولم تؤهل إلى نهائي ولكنها خطوة فقط".

وأنهى تصريحاته مشيراً بتركيز لاعبي الاهلي خلال المباراة واصرارهم في تحقيق الانتصار.