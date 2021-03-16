شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: دفاع الأهلي كلمة السر في الفوز على فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر الثلاثاء، على ملعب الشهداء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال افريقيا.



وقال محمد صديق، خلال برنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز :"لاعبو الأهلي قدم مستوى مميز للغاية خلال مباراة فيتا كلوب، تحديدًا لاعبي خط الدفاع، الذين كان له دورًا كبيرًا في خروج المباراة بتلك النتيجة".

وأضاف:" المغربي بدر بانون، هو أفضل لاعبي الأهلي في مباراة اليوم"، مشيرًا :"خط دفاع فيتا كلوب، كان سيئ للغاية، وكان سببًا رئيسيًا في خسارة الفريق بثلاثية نظيفة".

يُذكر أن سيمبا التنزاني يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وفيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط والمريخ السوداني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.