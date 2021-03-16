شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: موسيماني فاجأنا بأداء الأهلي أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدم مستوى مميز خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي، في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على فيتا كلوب، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر الثلاثاء، على ملعب الشهداء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال أحمد بلال، خلال برنامج «ستاد المصري اليوم»: «الأهلي قدم أداءً مميزًا في مباراة فيتا كلوب، موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر فاجأنا بالأداء، وكان موفق في التشكيل الذي خاض به المباراة»، مضيفًا :«تراجع الأداء في الشوط الثاني، أمر طبيعي بسبب النتيجة، واللاعبون لا يرغبون في إرهاق أنفسهم، في ظل الظروف الصعبة التي تقام عليها المباراة».

وأضاف :«لاعبو الأهلي كانوا منظمين داخل الملعب ولعبوا بروح قتالية طوال اللقاء»، موضحًا :«خط الدفاع كان له دور كبير في خروج المباراة بتلك النتيجة».

وأشار :«موسمياني، أدار المباراة بشكل جيد، وتوقيتات التغييرات كانت جيدة»، مشيرًا:«الهدف الأول الذي أحرزه محمد شريف، سهل المباراة على الأهلي».

يُذكر أن سيمبا التنزاني يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وفيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط والمريخ السوداني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.