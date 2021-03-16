تفاصيل إصابة محمد شريف خلال مباراة فيتا كلوب وأول تعليق من اللاعب



الشارقة - اميمة ياسر -

طمأن محمد شريف مهاجم نادى الأهلى، جمهور الفريق بشأن إصابته التي تعرض لها أمام فيتا كلوب الكونغولى، في المباراة التي فاز بها بثلاثة أهداف نظيفة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

وقال محمد شريف في تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة الأهلى: "إصابتى بعيدة عن الركبة وهى شد في الخلفية والحمد لله أنها جت بعيدة عن الركبة وهو ما كنت أخشاه أثناء تواجدى في الملعب لذلك فضل الجهاز إخراجى".

وأضاف مهاجم الأهلى: "اللاعبون اتفقوا على تحقيق الفوز على فيتا كلوب والتغلب على كل الصعوبات وإعادة الفريق لمكانته الطبيعية من مباراة الإسماعيلى في الدورى".

وأوضح محمد شريف: " درسنا فيتا كلوب بالتفصيل من نقاط القوة والضعف، وموسيمانى طلب الضغط المبكر على فيتا كلوب وحسم المباراة مبكرا، ونسعى إلى التأهل في صدارة المجموعة وما حدث اليوم طبيعى مع الأهلى".

وكان الأهلى فاز بثلاثة أهداف على فيتا كلوب عن طريق كل من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.