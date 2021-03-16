ترتيب المجموعة الأولى في أبطال إفريقيا بعد فوز الأهلي على فيتا بثلاثية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي، فوزا هاما على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، عصر الثلاثاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

ونجح محمد شريف فى إحراز الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 6 بعدما انطلق بالكرة من الجبهة اليسرى ليسجل ببراعة في شباك حارس فيتا.

وتمكن محمد مجدى أفشة فى تسجيل الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 19 بعدما راوغ لاعب فيتا كلوب من الناحية اليمنى وسدد كرة صاروخية أرضية اصطدمت بالقائم قبل أن تستقر فى قلب المرمى.

وأضاف البديل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث للمارد الأحمر، بعدما تلقى تمريرة رائعة من بواليا ليسجل بسهولة في المرمى.

وقدم الأهلي واحدا من أفضل مبارياته في البطولة حتى الآن، إذ نجح في الضغط العالي بقوة على لاعبي فيتا كلوب، وشكل لاعبو الأحمر هجمات مرتدة نموذجية على الفريق الكونغولي، أسفرت عن 3 أهداف.

على الجانب الأخر، تمكن سيمبا التنزاني من الفوز على المريخ السوداني، في تنزانيا بثلاثة أهداف نظيفة، في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك يتصدر سيمبا ترتيب المجموعة الأولى بـ10 نقاط، يليه الأهلي وصيفا بـ7 نقاط، ثم فيتا ثالثا بـ4 نقاط، وأخيرا المريخ بنقطة واحدة.