الأهلي يقضي على غرور فيتا كلوب بثلاثية في عقر داره «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الأهلي في تحقيق فوز هام على فريق فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدف الأهلي الأول اللاعب محمد شريف في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، نجح طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في إحراز الهدف الثالث لفريقه في مرمى فيتا كلوب في الدقيقة 79 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

وجاء الهدف من هجمة من الجبهة اليمنى وصلت محمد هاني ولعبها لوالتر بواليا الذي مررها إلى طاهر ويسددها الأخير في المرمى.

وبهذا الفوز، يصعد الأهلي للمركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 10 نقاط.