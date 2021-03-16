بطولة ايطاليا: ايقاف ريبيتش مباراتين وتغريم دوناروما لاسباب مسلكية

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ميلانو : اعلنت رابطة الدوري الايطالي لكرة القدم ايقاف مهاجم ميلان الكرواتي انتي ريبيتش مباراتين وتغريم زميله حارس المرمى جانلويجي دوناروما، بسبب ما بدر منهما خلال المباراة ضد نابولي في الدوري المحلي صفر 1.

وتم طرد ريبيتش في الثواني الاخيرة من المباراة التي خسرها فريقه صفر 1 ليتخلف بفارق 9 نقاط عن جاره انتر المتصدر الذي اقترب من احراز الدوري المحلي للمرة الاولى منذ عام 2010، عندما توج بثلاثية تاريخية باشراف مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وعوقب ريبيتش لإظهاره "قلة احترام" تجاه الحكم وسيغيب بالتالي عن المباراتين المقبلتين لفريقه ضد فيورنتينا وسمبدوريا.

اما دونارما، فغرمته الرابطة مبلغا مقداره 10 الاف يورو بسبب "سلوكه العدائي والهجومي تجاه افراد الجهاز الفني للفريق المنافس حيث توجه الى احدهم بالشتم".